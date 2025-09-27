|Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы
|Армения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании
|В МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины Паракар
|В Москве состоялись консультации между МИД Армении и России
|Член правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войне
|Инициатива Free Armenian Prisoners представила факты по делу Рубена Варданяна по случаю 2 годовщины его заключения в Баку
|Армения и Ангола подписали меморандумы о политических консультациях и дипломатическом сотрудничестве
|27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа
|Задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар - СМИ
|Через искусство - к корням: В Музее русского искусства открылась выставка <Дом. Моя Вселенная>
|Глава МИД Армении обсудил с замместителем госсекретаря США перспективы развития стратегического партнерства между странами
|Глава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничества
|Глава Союза "Арцах" представил в парламенте провальную политику властей Армении по защите прав арцахцев
|Вице-спикер НС: Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правления
|В Институте востоковедения РАУ состоялось торжественное открытие аудитории имени Рудаки
|Посол Ирана признал: У Тегерана есть определенные вопросы по части реализации маршрута Трампа
|Омбудсмен Армении выступила модератором дискуссии в рамках форума лидеров ENHRI в Брюсселе
|Возможно суд конфискует у экс-главы общины Айнтап 13 объектов недвижимости и денежные средства
|Глава МИД Армении: Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мира
|Замглавы МИД Армении прокомментировал применения искусственного интеллекта в военных целях
|АНК: пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будет
|Главы Армавирского управления криминальной полиции и следственного управления СК покинули должности после громкого убийства главы Паракара
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Посол России в Сюнике посетил ЗММК и провел переговоры с представителями деловых кругов
|Фракция "Армения" НС Армении присоединятся к инициативе по вынесению вотума недоверия премьер- министру РА
|Шармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость Арцаха
|Спикер Парламента уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем в 2021г.
|"Честь имею" о процессе импичмента: РПА с 2021 года делает все для ухода Пашиняна
|Глава МИД Армении провел переговоры с главным дипломатом ЕС
|На фоне сокращения военного бюджета Армении замминистра обороны заверяет, что стартовавшие положительные реформы не будут приостановлены
|Депутат НС: в оппозиционном поле преобладает убеждение в необходимости предотвращения навязывания правительством собственной повестки
|Ереван подтверждает приверженность к дальнейшему углублению дружественных отношений с Китаем - вице- премьер
|Армения и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве
|Оппозиционер: необходимо противостоять антигосударственной политике управленцев Армении
|За громкую музыку в машинах в Армении будут привлекать к ответственности
|Армянские саперы при поддержке США пройдут курсы по обезвреживанию боеприпасов
|В Армении появится еще один день памяти
|COAF запустил менторскую программу в Сюнике
|Центр свободы информации: В январе-августе на 10,5% возросли молчаливые отказы госорганов на предоставление информации
|Алиев с трибуны ООН похвастался агрессией в отношении Армении и Арцаха
|Военная полиция в Армении будет наделена новыми полномочиями
|Армения и Франция намерены сотрудничать в организации крупных спортивных мероприятий
|Трамп ничего не сказал о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном
|Президент Туркменистана принял участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|<Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь>: Лукашенко Пашиняну
|Продолжается дистанционная полемика Пашиняна и экс-главы ANIF
|Пашинян и Путин пообщались в неформальной обстановке в Москве
|Пока Азербайджан увеличивает бюджет на оборону и безопасность, Армения его сокращает - эксперт
|От Тифлиса до Алтая: В Музее русского искусства откроется временная экспозиция <Дом. Моя Вселенная>
|Армения поддержала реформы международной финансовой архитектуры, направленные на повышение ее инклюзивности и эффективности
|В административном районе Аван открылся очередной филиал Ардшинбанка
|Музей детского искусства вновь откроет двери для посетителей
|Армяне России провели акцию перед посольством Армении в Москве на фоне обвинительного вердикта архиепископу Аджапахяну
|"Гегард": Азербайджан, под предлогом "восстановления" церквей, стирает многовековой армянский след в Арцахе
|Министр юстиции не связывает судьбу Декларации о независимости с повесткой о создании Четвертой Республики
|Пашинянa в московском Внуково встретил заместитель министра иностранных дел РФ
|Впервые на должность комиссара больниц и служб здравоохранения Лос-Анджелеса назначен армянин
|Прошло два года со взрыва на складе горючего под Степанакертом, а причины до сих пор неизвестны - оппозиционный депутат
|Финансовая грамотность и технологическое образование: сотрудничество Idram и IDBank с Feminno
АрмИнфо.Никол Пашинян - главный виновник и ответственный за поражение. Об этом на своей странице в Фейсбук написала член правления партии <Мать Армения> Арегназ Манукян по случаю 5-летней годовщины 44- дневной Арцахской войны.
Она подчеркнула, что Пашинян является символом войны и поражения, заметив, что войны бы не было, если бы он, едва заняв пост премьер-министра 9 мая 2018 года, не заложил основы срыва переговорного процесса.
По мнению Манукян, причиной войны послужило также его заявление <Арцах - это Армения и точка!>.
<Войны бы не было, если бы Никол Пашинян не ухудшил армяно-российские отношения, чем поспешили воспользоваться Турция и Азербайджан; не дискредитировал нашу армию и военных; не отверг предложения по урегулированию конфликта и не выдвинул абсурдные <Мюнхенские принципы>; летом 2020 года не представил столкновения в Тавушской области как второе Сардарапатское сражение, подталкивая Азербайджан к войне>, - написала член правления партии <Мать Армения>.
