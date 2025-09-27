Суббота, 27 Сентября 2025 13:46

АрмИнфо.Никол Пашинян - главный виновник и ответственный за поражение. Об этом на своей странице в Фейсбук написала член правления партии <Мать Армения> Арегназ Манукян по случаю 5-летней годовщины 44- дневной Арцахской войны.

Она подчеркнула, что Пашинян является символом войны и поражения, заметив, что войны бы не было, если бы он, едва заняв пост премьер-министра 9 мая 2018 года, не заложил основы срыва переговорного процесса.

По мнению Манукян, причиной войны послужило также его заявление <Арцах - это Армения и точка!>.

<Войны бы не было, если бы Никол Пашинян не ухудшил армяно-российские отношения, чем поспешили воспользоваться Турция и Азербайджан; не дискредитировал нашу армию и военных; не отверг предложения по урегулированию конфликта и не выдвинул абсурдные <Мюнхенские принципы>; летом 2020 года не представил столкновения в Тавушской области как второе Сардарапатское сражение, подталкивая Азербайджан к войне>, - написала член правления партии <Мать Армения>.