Суббота, 27 Сентября 2025 13:20

АрмИнфо.. В Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили возможности развития двусторонних отношений между Арменией и Анголой, что соответствует подходам Армении по укреплению партнёрства с африканскими странами. В качестве направлений с ощутимым потенциалом для сотрудничества министры выделили инновационное образование, деловые связи и сферу искусственного интеллекта.

С целью развития политического диалога и сотрудничества в области образования главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали два меморандума о взаимопонимании: <О введении механизма политических консультаций между МИД Армения и Анголы> и <О сотрудничестве в сфере дипломатического образования и подготовки специалистов между Дипломатической школой МИД Армении и Дипломатической академией МИД Анголы>.

Министры иностранных дел Армении и Анголы также подчеркнули важность более активного взаимодействия на многосторонних международных платформах