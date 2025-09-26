Пятница, 26 Сентября 2025 20:09

АрмИнфо. В этом году Дни европейского наследия проходят под девизом <Наследие и архитектура: окно в прошлое, двери в будущее>. Музей русского искусства в Ереване созвучно с главной темой европейской инициативы открыл исключительную выставку <Дом. Моя Вселенная>, где представлены работы армянских и российских художников, в том числе М. Аветисяна, Е. Тадевосяна, Д. Налбандяна, П. Кузнецова и А. Древина и др., на полотнах которых изображен дом.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо куратор выставки Марина Нуриджанян рассказала, что тема экспозиция была выбрана не случайно, а органично вписывается в концепцию Дней европейского наследия. Она отметила, что выставка является в некотором роде символическим месседжем - не забывать свое прошлое, свои корни, без которых невозможно существование в настоящем. В этой связи она подчеркнула, что мы живем сегодня в такое время, когда люди отдаляются от своего прошлого, от своих корней.

При этом куратор обратила внимание на то, что основной дома всегда является любовь, без которой невозможно что-либо построить, создать. <Где бы ты не был, ты должен создать свой дом, свою микровселенную, и любовь здесь служит единственной созидательной движущей силы. Без любви ничего невозможно сделать, она - основа всего>, - добавила Нуриджанян.

Отметим, что на выставке представлены 18 лучших работ Музея с изображениями как отдельных домов, так и домов на фоне пейзажей и географических ландшафтов, которые долгое время не экспонировались и содержались в фондохранилище.

Экспозиция приглашает погрузиться в разные эпохи и города: ощутить яркие и сочные краски Армении, холодный и суровый дух Алтая, тёплое солнце Тифлиса с его узкими улочками и балконами, брусчатку Вильно, а также самобытную и легко узнаваемую архитектуру русского Туркестана, потрясённого красной революцией.

Образ жилья в изобразительном искусстве одна из универсальных и многогранных тем, которая выходит за рамки простого воспроизведения архитектурного сооружения, изображенного языком живописи. Дом - это не просто помещение, в котором живут люди, а особый мир сокровенных эмоций, отражение глубоких человеческих переживаний, зеркало внутреннего <мира личности>. Концептуальной основой выставки служит восприятие дома как метафоры, символа, так и реального места, где переплетаются личная история, память, идентичность и культура.

Выставка будет открыта с 26 сентября по 31 октября.