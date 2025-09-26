Пятница, 26 Сентября 2025 18:52

АрмИнфо.Министр иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян на встрече с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем обсудил новые возможности углубления сотрудничества между странами.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, глава МИД Армении и министр иностранных дел Германии также коснулись вызовов, стоящих на пути к развитию демократии. В связи с этим, Мирзоян отметил, что Армения рассматривает ЕС, в том числе Германию, как важного партнера на пути демократического развития, что проявляется в сложившихся отношениях между странами.

Касаясь ситуации в регионе, Мирзоян представил работу, проводимую для реализации договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа. В связи с этим министр выразил благодарность главе МИД Германии за постоянное внимание к региональным вопросам и развитию сотрудничества с Арменией.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.