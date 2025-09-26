Пятница, 26 Сентября 2025 18:45

АрмИнфо.Зарплатный пакет IDsalary от IDBank обладает большим списком преимуществ, который регулярно дополняется новыми предложениями и акциями.

На этот раз, присоединившись к пакету IDsalary, клиенты не только получат idcoin-ы, но и примут участие в розыгрыше.

И так, до 10 декабря 2025 года включительно держатели карт, заказавшие карту в рамках пакета IDsalary и получившие зарплату на карту в течение 60 календарных дней после заказа, получат:

5000 idcoin (после уплаты налогов). Бонус будет начислен единовременно каждому держателю карты.

Участие в розыгрыше 50 призов по 100 000 idcoin (после уплаты налогов).

Участие в розыгрыше 5 туристических сертификатов на сумму 1 000 000 драмов для поездки за границу. Сертификат действителен в течение 6 месяцев после окончания акции и может быть использован для приобретения турпакета в туристическом агентстве «Шелби Тур» (г. Ереван, ул. Амиряна, 18).

Туристические сертификаты будут отправлены владельцам выигрышных карт на адреса электронной почты, указанные в Банке, в течение 10 рабочих дней после окончания акции.

Все idcoin-ы будут начислены в течение 10 рабочих дней после выполнения условий акции.

Розыгрыш будет подведён до 20 февраля 2026 года, победители будут определены случайным образом. Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах Банка в Facebook и YouTube.

Напоминаем, что idcoin-ы можно использовать в приложении Idram&IDBank и на платформе лояльности Idplus, совершив QR-платеж (1 idcoin = 1 драм).

Подробнее об акции можно узнать здесь.