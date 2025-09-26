Пятница, 26 Сентября 2025 18:11

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян еще в 2012 году зафиксировал, что Мадридские принципы предполагали, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Напомню, что после принятия Мадридских принципов все переговорные документы основывались именно на этих принципах.

Об этом 26 сентября, в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Рубен Рубинян, комментируя обращение Левона Тер-Петросяна опубликовать переговорный документ от 2019 года, после чего дебаты прекратятся.

На вопрос о том, почему в таком случае МИД официально не публикует предложение, лежащее на столе переговоров в 2019 году, на чем недавно настаивал и Ишхан Сагателян, Рубинян ответил, что премьер-министр как-то заявил, что поручил МИД сначала представить эти документы ему и оценить целесообразность их публикации. "На самом деле, никаких секретов в документах 2019 года нет. Эти документы представляли собой краткое изложение ситуации на переговорах к концу президентства Сержа Саргсяна. Все документы, основанные на Мадридских принципах, сводились к следующему: 5, 5+2 или 7 районов будут переданы Азербайджану и ничего больше. Другими словами, нет никакого упоминания о статусе Нагорного Карабаха, и, по сути, из Мадридских принципов следует, что после этого очевидно, что произойдет с этим статусом: он будет частью Азербайджана. Таково толкование Левона Тер-Петросяна, и это верное толкование", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что ни в одном документе о референдуме не было формулировки, которая бы однозначно означала, что референдум будет проведен таким-то образом и что его результат будет либо таким, либо иным. "Я не говорю о каком-то конкретном документе, но, например, были формулировки, которые можно было трактовать как референдум на всей территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах", - сказал Рубинян.

На вопрос о замечании Ишхана Сагателяна о том, что этот документ предлагал Армении гораздо более выгодные условия для решения нагорно-карабахской проблемы, но нынешняя власть заговорщически отказалась, Рубинян ответил: "Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правления, поэтому все, что говорится об обратном, - ложь", - резюмировал вице-спикер РА.