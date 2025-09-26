Пятница, 26 Сентября 2025 18:10

АрмИнфо.Сегодня в Институте востоковедения Российско-Армянском университете (РАУ) состоялось торжественное открытие аудитории имени Рудаки. В церемонии перерезания красной ленты приняли участие ректор РАУ, д.э.н. Армении и России, профессор Эдвард Сандоян и посол Исламской Республики Иран в Армении Мехди Собхани.

Как сообщает пресс-служба Университета, ректор РАУ отметил, что отношения между Арменией и Ираном в последние годы заметно укрепились. Он подчеркнул активное участие посла Собхани в жизни университета и его поддержку в реализации культурных и образовательных инициатив.

"Ваше присутствие всегда нас радует. Вы активно участвуете в наших мероприятиях и помогаете университету. Нам жаль, что ваш срок работы в Армении подходит к концу, но мы уверены, что и в дальнейшем вы будете продолжать вносить вклад в развитие армяно- иранских отношений", - сказал ректор.

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани поблагодарил руководство РАУ за тёплые слова и отметил символичность того, что в последние дни своей дипломатической миссии он находится в РАУ.

"Для нас важно строить мосты между Ираном и Арменией. Открытие этой аудитории, названной в честь великого поэта Рудаки, показывает, что изучение иранской культуры и литературы будет активно развиваться и находить отклик в мире. Я всегда был рядом с армянским народом и в радости, и в трудные времена. Мы доказали, что являемся надёжными соседями и настоящими друзьями, и я всегда буду гордиться армяно­иранскими отношениями, где бы ни находился", - подчеркнул дипломат.

Он также высоко отозвался об армянской школе иранистики, которая сегодня успешно работает в Российско-Армянском университете. По словам посла, эта школа имеет мировое значение, признана и известна во всём мире, а её достижения вносят значительный вклад в развитие гуманитарных наук.

Кроме того, Мехди Собхани отметил, что директор Института востоковедения РАУ, профессор Гарник Асатрян был избран почётным членом Академии наук Ирана по отделению литературы и языка, что стало важным событием для армяно-иранского научного сотрудничества.

В свою очередь профессор Гарник Асатрян подчеркнул: "Рудаки - это не только персидский поэт, певец и основоположник персидской литературы, но и поэт Востока в самом широком смысле слова, чьё творчество почитают от Индии до Малой Азии. Его имя является символом для таджикского народа и всей восточной цивилизации. Поэтому открытие этой аудитории носит особое значение не только для Института востоковедения, но и для РАУ в целом".

Отметим, что на мероприятии присутствовали представители Посольства Исламской Республики Иран в Армении, Культурного центра ИРИ в РА, преподаватели и студенты университета.