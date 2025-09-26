Пятница, 26 Сентября 2025 17:44

АрмИнфо. Иран всегда поддерживал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани, завершающий миссию в стране.

"То, что произошло в Вашингтоне - часть касалась парафирования мирного договора между Арменией и Азербайджаном - это то, к чему мы всегда стремились и поддерживали", - сказал иранский дипломат.

По его словам, Иран поддерживает подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Он констатировал, что это соглашение опирается на 5 принципов - суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность границ и юрисдикция государств, которые поддерживаются иранской стороной. Он признал, что изначально, вашингтонские договоренности между Ереваном и Баку вызывали определенную обеспокоенность у Тегерана, однако она была развеяна на встречах с властями Армении на разных уровнях.

Собхани добавил, что власти Армении на встречах заверили иранскую сторону, что не будут предприниматься какие-либо шаги или действия, которые противоречат интересам Еревана и Тегерана.

Вместе с тем, посол признал, что иранской стороне пока непонятно, как будет реализовываться пункт, связанный с оператором, в рамках разблокировки коммуникаций по так называемому маршруту Трампа. Собхани говорит, что пока деталей нет, каким образом будет создана эта совместная армяно-американская компания, которая будет управляющим оператором маршрута. Он добавил, что считает неправильным давать какие-то оценки, пока нет деталей.

Дипломат также напомнил, что Иран всегда выражал решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Армении.

Напомним, что 8 августа в ходе трехсторонней встречи в Вашингтоне премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали совместную декларацию. Данный документ предусматривает, в том числе запуск коммуникационной программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) на территории Республики Армения.

Проект TRIPP 42-х км дорога на юге Армении, которая позволит обеспечить сухопутную связь между материковым Азербайджаном и Нахиджеваном. Маршрут, по муссируемым в СМИ сообщениям, будет отдан под управление США на 99 лет. По мнению независимых экспертов, передача контроля над маршрутом США может существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе и создаст серьезные риски для суверенитета Армении.