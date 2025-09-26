Пятница, 26 Сентября 2025 17:36

АрмИнфо. Защитник прав человека Анаит Манасян в рамках форума лидеров Европейской сети национальных правозащитных учреждений (ENHRI) в Брюсселе выступила модератором дискуссии, посвященной готовности национальных правозащитных учреждений к кризисам.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена, в связи с этим Манасян представила опыт учреждения ЗПЧ Армении в вопросах реагирования на чрезвычайные ситуации, затронула проблемы в области прав человека, вызовы, с которыми сталкиваются правозащитные учреждения и механизмы их преодоления.

В повестку обсуждений форума, согласно источнику, были также включены другие вопросы, касающиеся прав человека и верховенства закона. В частности, аккредитация национальных институтов по правам человека, совершенствование механизмов защиты прав человека на национальном уровне, борьба с угрозами, направленными против национальных институтов по правам человека и другие.

Особое внимание, как отметили в пресс-службе ЗПЧ, было уделено внедрению механизмов, которые позволят обеспечить бесперебойную и

эффективную работу национальных учреждений, в том числе в кризисных ситуациях.