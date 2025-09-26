Пятница, 26 Сентября 2025 17:35

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать у бывшего главы общины Айнтап Араратской области Карена Саркисяна 13 объектов недвижимости и денежные средства в пользу Республики Армения.

Согласно надзорному органу, Антикоррупционный суд принял в производство иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у Андраника Саркисяна.

Конфискации подлежат: 13 объектов недвижимости; 5 транспортных средств; 1 доли участия в юридическом лице; 216 миллионов драмов, которые не подтверждены законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю или не могут быть установлены и конфискованы.