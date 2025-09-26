Пятница, 26 Сентября 2025 17:32

АрмИнфо. Армения подтверждает свою приверженность обновленной многосторонней системе, в центре которой находится Организация Объединенных Наций, способной обеспечить взаимоусиливающие основы мира, развития и прав человека.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления на министерской встрече "Большой двадцатки", прошедшей на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в начале выступления, Мирзоян поблагодарил Южную Африку, председательствующую в "Группе двадцати", за организацию этой своевременной дискуссии. Он добавил, что на протяжении восьми десятилетий ООН воплощает наше общее стремление предотвратить бич войны, содействовать устойчивому развитию и благополучию для всех и защищать права человека и основополагающие свободы.

"Однако сегодня конфликты и геополитическая напряженность, усугубляемые экономической нестабильностью, постоянными нарушениями прав человека, а также экологической деградацией и растущим неравенством, ставят под угрозу сотрудничество и с таким трудом достигнутый прогресс в реализации Повестки дня на период до 2030 года. Развивающиеся страны, особенно страны, находящиеся в особой ситуации, страны со средним уровнем дохода и страны, находящиеся в состоянии конфликта или постконфликтной ситуации, несут непропорционально большую нагрузку в связи с реагированием на глобальные кризисы и реализацией своих устремлений в области развития. Эти проблемы еще более усугубляются растущим долговым кризисом и ограниченным доступом к долгосрочным льготным ресурсам", - сказал он.

Мирзоян уверен, что исходя из вышесказанного, крайне важно ускорить реформу международной финансовой архитектуры, которая должна стать более инклюзивной, представительной и отвечающей потребностям развивающихся стран. По его словам, в этом отношении Севильский компромисс обеспечивает прочную основу для действий, и Ереван призывает все государства-члены обеспечить его эффективное осуществление.

"Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мира. В своем выступлении в прошлом году в этом же зале я подчеркнул непоколебимую приверженность Армении делу укрепления мира в нашем регионе. Сегодня, после успешной трехсторонней встречи и исторического события, произошедшего 8 августа в Вашингтоне, где был парафирован мирный договор между Арменией и Азербайджаном, я заявляю, что мир теперь установлен", - добавил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства также напомнил о правительственной инициативе "Перекресток мира", направленной на развитие транспортного сообщения между Арменией, ее соседними странами и выходящей далеко за эти рамки.

"В этом году, после подписания Совместной декларации между Арменией и Азербайджаном, свидетелем которой выступили США, мы согласовали основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и юрисдикции государств, и сейчас работаем над техническими решениями, которые будут реализовываться в соответствии с этими принципами. Мы уверены, что полное открытие транспортных коммуникаций, раскрытие транзитного и торгового потенциала региона станут поворотным моментом. Реализация инициативы "Перекресток мира" вместе с ее неотъемлемым проектом транспортного сообщения TRIPP создаст новые возможности для экономического роста, диалога и контактов между людьми, способствуя тем самым укреплению стабильности и процветания. Мы благодарим страны-партнеры, которые уже приветствовали эту инициативу, и рассчитываем на поддержку всех международных партнеров, включая "Группу двадцати", в продвижении этого видения", - заключил Мирзоян.