АрмИнфо. В Нью-Йорке, в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян принял участие и выступил с речью на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему "Искусственный интеллект в контексте международного мира и безопасности: решение сложных вопросов, многогранность воздействия и ответственное использование".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении армянский дипломат указал на непредсказуемый характер конфликтов в современном мире, учитывая применение беспилотников, искусственного интеллекта и летальных автономных военных систем. По его словам, это порождает серьезные гуманитарные и правовые проблемы, а их неконтролируемое распространение может привести к нестабильности, выходящей далеко за рамки отдельных полей сражений.

"Позиция Армении ясна. Международное право, и в частности международное гуманитарное право, включая принципы законности, соразмерности, предосторожности и избирательности, должны в полной мере применяться ко всем видам оружия - как прошлого, так и настоящего и будущего. Мы глубоко убеждены, что эти принципы не могут нарушаться или применяться избирательно в контексте новых технологий", - отметил Абисогомонян.

Замглавы МИД Армении отметил, что обсуждение потенциальных преимуществ военного применения искусственного интеллекта возможно только при наличии соответствующего регулирования и общего понимания между государствами. Он подчеркнул роль ООН, в частности Совета Безопасности, как моста для достижения консенсуса в преодолении разногласий по этому вопросу и обеспечении более инклюзивного диалога.