Пятница, 26 Сентября 2025 16:00

АрмИнфо.Начальник Армавирского областного управления криминальной полиции МВД Артур Бдоян и начальник следственного управления Следственного Комитета Армении Грачья Казарян освобождены от занимаемых должностей.

"Начальник Армавирского регионального управления Криминальной полиции Полиции МВД РА, полковник полиции Артур Бдоян, освобожден от должности", сообщил в беседе с АрмИнфо пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян.

От занимаемой должности на основании собственного заявления был освобожден и начальник Армавирского областного следственного управления СК Армении Грачья Казарян. Указа подписал глава Следкома Армении Артур Погосян. Документ опубликован на сайте Следкома Армении и датируется 25 сентября.

Отметим, что увольнения последовали после убийства оппозиционного главы укрупненной общины Паракар Армавирской области Володи Григоряна и сотрудника уголовной полиции Араратского управления МВД Карена Абрамяна в населенном пункте Мердзаван Армавирской области.

Более того, как сообщает MediaHub со ссылкой на свои источники, уже обнаружен подозреваемый в убийстве главы общины Паракар. Отмечается, что это брат убитого в феврале текущего года во время разборок Григора Оганяна - двоюродного брата бывшего мэра общины Мгера Ахтояна. Напомним, что тогда в качестве подозреваемого был арестован брат Володи Григоряна - Пайкар Григорян, который находится под домашним арестом.

Добавим, что Володя Григорян в апреле текущего года одержал победу на выборах в укрупненную общину, заручившись поддержкой 55% голосов избирателей. Он был членной партии "Страна для жизни", созданной Рубеном Варданяном, который сейчас находится в бакинских застенках. У Григоряна осталось четверо детей. Ему было 42 года.