АрмИнфо. Российский кинорежиссер армянского происхождения, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни в возрасте 59 лет после 8 месяцев пребывания в коме. О смерти кинорежиссера сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в своем телеграм-канале.

"Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - добавила она.

Напомним, что вечером 8 января 2025 года Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. А уже 16 июня Симоньян написала в своем телеграм-канале, что Кеосаян остается в коме и попросила молиться за него. "Врачи сейчас могут обеспечить

только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется - зависит не от медицины, а от Господа", - отметила она.

Согласно данным из открытых источников, Кеосаян перенес два инфаркта - в 2008 и 2010 годах.

Кеосаян был женат вторым браком, у него осталось пятеро детей. Брак с первой женой - актрисой Аленой Хмельницкой продлился с 1993 по 2014 год. От первого брака у Кеосаяна две дочери: Александра (1994) и Ксения (2010). В 2023 году у Кеосаяна появился внук - его старшая дочь Александра родила сына Гаспара.

Вторая жена, официально с 2022 года - главный редактор информагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. У пары осталось трое детей: дочь Марьяна (2013), сын Баграт (2014), дочь Маро (2019).

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. В 1983 году окончил школу и начал работать на "Мосфильме". Через год поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов.

В конце 1980-х Кеосаян начал сниматься в эпизодических ролях в кино. В 1988 году снял короткометражный фильм "Солнечный берег" о солдате-срочнике, который бежит из армии, не выдержав дедовщины.

В 1992 году снял свой дебютный полнометражный фильм - криминальную мелодраму "Катька и Шиз". В тот же период вместе с братом Давидом Кеосаяном создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. С 2007 года Кеосаян вел различные программы на телевидении. В 2022 году за поддержку военной операции на Украине Кеосаян попал под персональные санкции Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады.