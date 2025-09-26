|Глава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничества
АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Армения" Национального Собрания РА решила присоединиться к инициативе своих коллег по фракции "Честь имею" о начале процедуры импичмента премьер-министру РА Николу Пашиняну. Об этом 26 сентября в ходе парламентских слушаний заявил депутат НС, представитель Верховного органа партии АРФ "Дащнакцутюн" Ишхан Сагателян.
По его словам, никто не ставит под сомнение необходимость отстранения нынешней власти, которая является угрозой для государственности Армении. "Весь вопрос в том, как и в какие сроки освободиться от этой власти", - сказал оппозиционер.
Он передал коллегам из фракции "Честь имею" список депутатов от фракции "Армения", которые присоединяются к началу процесса импичмента. Сагателян подчеркнул, что в случае появления технической надобности, фракция "Армения" готова будет предоставить список под той формой, которую представит блок "Честь имею".
