Пятница, 26 Сентября 2025 14:59

АрмИнфо.Спикер Парламента Армении Ален Симонян уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем на выборах 2021г. Об этом он заявил журналистам 26 сентября в ходе брифинга.

Свое мнение Симонян обусловил шагами, предпринятыми властями страны в августе этого года, имея в виду предварительное подписание Мирного договора между Арменией и Азербайджаном в США, а также их дальнейшими действиями.

На вопрос, повлияло ли предварительное подписание мирного договора на решение о сокращении расходов на оборонную сферу, он возразил. <Повторяю еще раз, ни от кого не было подобного требования, которое бы учли и на его основании приняли бы подобное решение. А во-вторых, все решения и реформы исходят из интересов нашей страны>, - подчеркнул он.

Относительно повестки о создании Четвертой Республики, Ален Симонян заметил, что правительство даже несколько опоздало с этим вопросом. По мнению спикера Парламента, подобную повестку необходимо было продвигать сразу после Революции 2018 года.