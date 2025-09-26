Пятница, 26 Сентября 2025 14:58

АрмИнфо. Еще в 2021 году Республиканская партия Армении (РПА) обещала, что добьется отстранения от власти премьер-министра Никола Пашиняна, и политическая сила сделает все для того, чтобы выполнить свое обещание.

Об этом в беседе с журналистами, перед слушаниями в парламенте Армении, посвященными проекту "О национальном кризисе и провале госуправления", заявил глава фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

Глава фракции пояснил, что слушания, организованные в парламенте, станут площадкой для оппозиции, для определения практических методов лишения премьер-министра Никола Пашиняна власти. Касаясь самого процесса импичмента, и что последует в случае если удастся собрать необходимые голоса, Мамиджанян напомнил, что согласно представленному ими проекту, нужно будет сформировать временное правительство. А в его обязательства, как отметил оппозиционер, войдет решение ряда вопросов. В частности, по словам Мамиджаняна, обеспечение безопасности страны, исключение распространения в обществе атмосферы ненависти, обеспечение экономической стабильности, развитие вооруженных сил Армении, и так далее.

Глава фракции коснулся также акции протеста, организованной перед парламентом во время слушаний. Он отметил, что акция является демонстрацией требования населения выразить недоверие Николу Пашиняну. "Кроме того, хочу напомнить, что мы не раз заявляли, что без уличной борьбы осуществление импичмента будет просто невозможно", - добавил Мамиджанян.

В свою очередь экс-вице-спикер парламента Армении, член Республиканской партии Эдуард Шармазанов касаясь самих слушаний, напомнил, что они должны стать площадкой, чтобы выслушать оппозицию и определить дальнейшие действия. Республиканец признал, что для осуществления процесса импичмента им нужна также поддержка депутатов от правящей партии "Гражданский договор", однако подчеркнул, что, прежде всего, необходимо добиться консолидации оппозиции. "Но в первую очередь нас должно волновать не то, присоединится кто-то к нам или нет, а потеряем мы Родину или сохраним ее", - добавил Шармазанов.

В связи с этим он напомнил, что семь лет назад, когда он входил в здание парламента, существовали две армянские Республики, в Арцахе проживали 150 000 армян, которые не подверглись этнической чистке, 240 кв км Армении не были оккупированы Азербайджаном. "Кроме того, власть никогда не шла против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), не отказывалась от Арарата и от международного признания Геноцида армян", - заметил член РПА.

Касаясь же вероятности присоединения к процессу депутатов оппозиционной фракции "Армения", Шармазанов отметил коротко: "Эта возможность есть всегда. Я ни раз говорил, что политика - это искусство возможностей".

Напомним, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.