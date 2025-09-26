Пятница, 26 Сентября 2025 14:57

АрмИнфо.В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили, что партнерство Армения-ЕС динамично развивается, охватывая все сферы, представляющие взаимный интерес.

Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о геополитических и региональных событиях и конкретизировали приоритетные программы партнерства Армения-ЕС в сложившихся условиях.

Министр иностранных дел Армении и Верховный представитель ЕС обсудили вопросы, связанные с реализацией международных проектов в области взаимосвязанности, которые являются важным фактором региональной стабильности и мира.