АрмИнфо.Ни одна реформа не будет приостановлена. Об этом заявил заместитель министра обороны Республики Армения Арман Саргсян 26 сентября в беседе с журналистами в Национальном Собрании, комментируя запланированное сокращение ассигнований оборонному ведомству в 2026 году.

<Могу заверить, что все стартовавшие положительные реформы не будут приостановлены>, - отметил замминистра.

Глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, в свою очередь, заверил журналистов, что в будущем в ходе обсуждения бюджета <он обоснованно покажет, что их представления не очень соответствуют логике цифр>.

Напомним, что накануне стало известно, что в 2026 году Армения сократит ассигнования министерству обороны примерно на 15,2% - с 664,7 млрд драмов до 563,1 млрд драмов (около 1,5 млрд долларов США). В абсолютных цифрах сокращение составит 101,5 млрд драмов (около $270 млн). Как говорится в послании к проекту госбюждета на будущий год, одобренном 25 сентября на заседании кабмина, расходы на обеспечение обороны Армении в 2026 году, в частности, на поддержание боевой готовности для обеспечения стратегического развертывания ВС, обеспечение защиты государственных границ от внешних врагов, составят 560 млрд 98 млн драмов (около $1,46 млрд). Между тем, расходы на оборонную сферу в бюджете на т.г. заложены на уровне 664,7 миллиардов драмов (около $1,73 млрд), что на 20% превысит расходы на оборону, установленные государственным бюджетом на 2024 год.

В целом, в предстоящем году затраты госказны на оборону, безопасность, охрану общественного порядка и судебную деятельность сократятся на 102,2 млрд драмов (около $265 млн). В результате финансирование данных направлений составит 813,2 млрд драмов (около $2,12 млрд). В 2025 году этот показатель составил 915,4 млрд драмов, в 2024-м - 776,9 млрд драмов. При этом, расходы госбюджета Армении в 2026 году увеличатся на 5% - с 3 трлн 441.6 млрд драмов, зафиксированных на 2025-й год, до 3 трлн 628 млрд драмов.

Примечательно, что ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил, что на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне власти страны планируют уменьшить долю расходов на оборону в бюджете 2026 г., по сравнению с 2025 г. Это уже заложено в проекте бюджета, отметил он. На следующий день премьер Никол Пашинян сообщил, что Армения не намерена увеличивать военный бюджет в 2026 г. <Возможно, значительного роста расходов или роста расходов на оборону в бюджете 2026 г. вообще не будет. Думаю, это логично, по крайней мере, наша оценка на данный момент такова>, - сказал Пашинян.

В тот же день, президент Азербайджана Ильжам Алиев заявил, что что страна наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, но при этом не хочет войны (до $5,12 млрд, что на $90 млн больше, чем в 2025 году). <Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра>,- сказал он. По словам президента, после завершения второй Карабахской войны в 2020 году страна улучшила свои вооруженные силы - численность сил специального назначения была увеличена на тысячи бойцов. Кроме того, страна приобрела новые БПЛА и артиллерийские системы, а также заключила контракты на покупку новых боевых самолетов.