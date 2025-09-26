Пятница, 26 Сентября 2025 14:54

АрмИнфо.Секретарь оппозиционной фракции "Честь имею" Национального Собрания РА Тигран Абрамян в ходе парламентских слушаний, проходящих 26 сентября, представил основные замечания оппозиции и подчеркнул необходимость совместных действий.

Он отметил, что политические дискуссии последних месяцев продемонстрировали консенсус среди оппозиционных сил по ряду ключевых вопросов: от оснований для выражения недоверия правительству до мер по выводу властей страны из "зоны комфорта". По словам Абрамяна, в оппозиционном поле преобладает убеждение в необходимости предотвращения навязывания правительством собственной повестки дня и в том, что оппозиция сама должна формировать политическую повестку. Отметив серьёзность ситуации, он напомнил, что каждый день работы правительства имеет крайне опасные последствия для страны. В частности, он указал на давление на Армянскую Апостольскую Церковь, проблему политзаключённых и региональные события.

Подводя итоги своего выступления, Абрамян призвал все оппозиционные силы отказаться от узкопартийных интересов и разногласий. "Давайте отложим в сторону все наши разногласия и узкие политические интересы, и путем детальных обсуждений и обмена мнениями достигнем соглашения о надежных и взаимоприемлемых инструментах, обеспечивающих максимально возможный консенсус, направленный на его реализацию", - сказал Абрамян.