Пятница, 26 Сентября 2025 14:51

АрмИнфо. Вице- премьер Армении Тигран Хачатрян принял участие в мероприятии, организованном по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

Как сообщает пресс-служба правительства, Тигран Хачатрян поздравил Китай с Днём независимости, пожелав дружественному народу Китая мира и процветания. "Армения высоко ценит существующее сотрудничество и политический диалог высокого уровня с дружественным Китаем, основанные на высоких ценностях взаимопонимания и взаимного доверия. С удовлетворением хочу отметить, что 2025 год, как и предыдущие годы, стал динамичным годом в плане многопрофильного армяно- китайского сотрудничества, что было отмечено как двусторонними визитами высокого уровня, так и достигнутыми в результате них ощутимыми результатами", - отметил вице-премьер в своём выступлении.

Тигран Хачатрян подтвердил приверженность властей Армении к дальнейшему углублению и укреплению дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Китаем, выразив уверенность, что двусторонняя дружба будет и впредь развиваться на благо обоих народов.