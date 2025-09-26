Пятница, 26 Сентября 2025 14:48

АрмИнфо. Министр окружающей среды Армении Амбарцум Матеваосян в рамках визита в Нью-Йорк подписал с министром окружающей среды и климата Норвегии Андреасом Эриксеном меморандум о сотрудничестве.

Как пояснили в пресс-службе Минокружающей среды Армении, оно, в частности, предусматривает обмен информацией и опытом, взаимные визиты специалистов и должностных лиц, а также реализацию совместных программ и инициатив. В Министерстве отметили, что это позволит более эффективно внедрять норвежский опыт и использовать их политику сохранения биоразнообразия, а также продвигать повестку, вытекающую из концепции глобального биоразнообразия Куньмин-Монреаль.

В ведомстве также подчеркнули, что документом Армения и Норвегия закладывают основу для реализации практических планов и углубления партнерских отношений между государствами. В связи с этим в Минокружающей среды отметили, что Армения высоко ценит лидерство Норвегии в борьбе с изменением климата, в области сохранения лесов и биоразнообразия, а также ключевую роль в глобальном процессе борьбы с пластиком.

В ходе встречи Матевосян и Эрисксен выразили убеждение, что совместные шаги в этом направлении будут способствовать не только достижению общих целей, но и процессу глобального устойчивого развития.