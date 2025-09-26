Пятница, 26 Сентября 2025 14:47

АрмИнфо.Сегодня необходимо организовать противостояние антигосударственной политике управленцев Армении. Об этом 26 сентября в ходе парламентских слушаний, посвященных проекту заявления Национального Собрания РА "О национальном кризисе и провале государственного управления", заявил руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

По его словам, целью слушаний является попытка усилиями парламентских и внепарламентских сил найти приемлемые и практические решения для выхода из сложившейся ситуации и пути достижения смены власти. "Ожидаю, что в первую очередь мы, оппозиционные политические деятели, опираясь на широкую общественную консолидацию, должны сами показать наше стремление к единению и развернуть борьбу с общей идеей", - сказал Мамиджанян.

Он добавил, что перед проведением слушаний Республиканская партия РА, составляющая основу фракции "Честь имею", провела ряд встреч и консультаций с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы на них было обеспечено присутствие всего оппозиционного поля. В течение всего этого периода представители властных структур всеми силами пытались воспрепятствовать проведению слушаний. Из 300 человек, пожелавших участвовать в них, было утверждено лишь 160, то, что, по словам Мамиджаняна, никогда ранее не было в истории парламента страны. При этом, в качестве обоснования приводились доводы, которые никакого отношения к реальности не имеют