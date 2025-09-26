Пятница, 26 Сентября 2025 10:30

АрмИнфо. В рамках продолжающегося визита в Сюникскую область посол России в Армении Сергей Копыркин посетил Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК).

Как сообщает пресс-служба посольства РФ, на встрече с руководством комбината глава российского диппредставительства был ознакомлен с масштабными планами по технологической модернизации производства, обширными программами социальной поддержки работников предприятия, мерами по развитию системы подготовки кадров.

Принявшие участие во встрече Торговый представитель России в Армении Сергей Соломин и представители Минэкономразвития и Российского экспортного центра проинформировали о возможностях привлечения передовых российских технологий и современных решений по оптимизации производственного процесса.

В ходе поездки состоялась также встреча Копыркина с представителями деловых кругов Сюникской области, работающих с российскими партнерами, в ходе которой обсуждены практические вопросы развития двусторонних торгово-экономических связей и оказания содействия предпринимателям со стороны российских профильных структур. Был отмечен потенциал развития бизнес-контактов в рамках межрегионального взаимодействия.

Особое внимание в ходе визита посла России в Сюникскую область было уделено реализуемым на местах гуманитарным инициативам, направленным на сохранение и развитие глубоких традиций российско-армянских культурных и межчеловеческих связей.

Глава российской дипмиссии посетил организованные при поддержке образовательно- культурного благотворительного фонда "Наше будущее" бесплатные курсы мультипликации в городе Агарак и русский центр в городе Капан, где принял участие в открытом уроке "Спорт объединяет". А в Доме русской книги в Капане встретился с участниками литературного клуба А.С.Грибоедова.