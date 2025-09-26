|COAF запустил менторскую программу в Сюнике
АрмИнфо.Президент США Дональд Трамп не стал ничего говорить о состоянии мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.
На встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, на какой стадии находится процесс переговоров между Алиевым и Пашиняном, с которыми он встречался, Трамп коротко отпарировал: <Нет, пока не могу ничего сказать, ничего сказать>.
