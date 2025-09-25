Arminfo.info


 Четверг, 25 Сентября 2025 21:37
Наира Бадалян

<Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь>: Лукашенко Пашиняну

АрмИнфо.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обратиться к Минску и Москве за помощью в развитии ядерных технологий. Об этом он заявил во время выступления на международном форуме <Мировая атомная неделя> в Москве.

<Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что Вы сделали нашу страну по- настоящему ядерным государством, не жалея никаких секретов, соблюдая международное право, принципы, готовы действовать и дальше не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать всё.

Не можем только реактор. Это уже в вашей компетенции. Всё остальное мы уже научились делать. Готовы реализовывать во всех наших странах-партнерах и тех, кто еще думает, какую станцию построить. Мы готовы в этом участвовать. Качество вместе с россиянами гарантируем>,

- сказал Лукашенко.

Затем обращаясь к присутствующему на форуме Николу Пашиняну, Александр Лукашенко добавил: <Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент одобрит, мы готовы приступать>.

Отметим, что до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись рукопожатиями на полях проходящего в Москве Глобального атомного форума. Соответствующую фотографию опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал <Пул первого>.  

Глава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в АстануГлава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в Астану