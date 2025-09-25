Arminfo.info


Продолжается дистанционная полемика Пашиняна и экс-главы ANIF

АрмИнфо.  Бывший директор ЗАО <Фонд государственных интересов Армении> (ANIF) Давид Папазян обвинил премьера РА Никола Пашиняна в игнорировании интересов страны в сфере кибербезопасности.

<Команда основателей ANIF объединилась с Orbis Operations, для подготовки нового поколения молодых, жаждущих успеха, талантливых армян, готовых защищать экономические жизненные артерии нашей страны от кибератак.

Летом 2024 года, разочарованные новой реальностью, Юрий, Вардуи, Яша, Ануш, Мери, Гор, Севак, Арман, Лиана и Нарек отказались от работы, а сверхсовременная технология, приобретенная на государственные средства, остается заброшенной и гниющей.

Почему?

Потому что Никол Пашинян не стремится к обеспечению Армении реальных возможностей киберзащиты>, - написал Папазян на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 сентября Давид Папазян в соцсети обвинил Никола Пашиняна в провале программ ANIF. <Никол Пашинян пытается сделать из нас козлов отпущения за постыдные ошибки и провалы его самого и его правительства, которые сорвали некоторые проекты, созданные командой основателей ANIF.  Никола Пашиняна, недопустимо злоупотребившего доверием многих из нас, ждёт очередной провал. Не удастся взвалить на нас вину на постыдные ошибки и недочеты его и его правительства, провалившие реализацию ряда программ, разработанных командой основателей ANIF>, - написал Папазян.

Между тем, 15 августа стало известно, что Генеральная прокуратура РА возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО ANIF Давида Папазяна, бывшего директора ЗАО <Антикризисный инвестиционный фонд <Предприниматель+Государство> Беллы Манукян и директора ЗАО Карине Андреасян. В отношении Давида Папазяна возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса Республики Армения: подделка документов (статья 457), отмывание денег в особо крупном размере (статья 296, часть 3, пункты 2 и 3) и злоупотребление должностными полномочиями в частном секторе (статья 277, часть 2, пункт 2). В сентябре в СК РА сообщили, что Папазян будет объявлен в международный розыск.

23 августа Пашинян в ответ заявил, что Папазян <вспомнил о том, что Никол Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске. <Хорошо, что он не подумал сделать подобное заявление 4 месяца ранее, чтоб международные организации один за другим признали его политзаключенным>, - сказал Пашинян.

Отметим, что Папазян возглавлял ANIF с 2019 по 2024 год. Фонд был создан в 2019 году, финансировался из госбюджета и предназначался для инвестиций в значимые для страны бизнес-проекты.  Для его управления привлекались специалисты, в том числе из-за рубежа.  Однако часть средств, как выяснилось, направлялась в сомнительные компании с офшорной регистрацией.  23 мая 2024 года кабмин принял решение о роспуске Фонда государственных интересов Армении (ANIF).

Продолжается дистанционная полемика Пашиняна и экс-главы ANIF
