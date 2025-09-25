Четверг, 25 Сентября 2025 19:31

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с участниками Глобального атомного форума.

<Владимир Путин и и главы иностранных делегаций - участники Глобального атомного форума в павильоне <Атом> на ВДНХ: кадры неформального общения>, - говорится в сообщении в ТГ-канале Кремля.

Судя по обнародованному Кремлем видео, среди собеседников российского лидера и премьер Армении Никол Пашинян, сегодня ранее прибывший в российскую столицу для участия в международном форуме <Мировая атомная неделя>