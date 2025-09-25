Четверг, 25 Сентября 2025 18:35

АрмИнфо. Азербайджановед Татевик Айрапетян представила затраты Азербайджана на оборону и безопасность за последние три года.

Как напомнила эксперт на своей странице в телеграмм, еще в 2024 году бывший министр финансов Самир Шарифов заявил в Милли Меджлисе (парламент Азербайджана - ред.), что 20,3% расходов бюджета на 2025 год предназначены для сфер обороны и безопасности. Она обратила внимание, что причиной увеличения бюджета, по словам Шарифова, "являлся риск милитаризации Армении".

"Тогда бюджет на оборону и безопасность был увеличен на 1 миллиард долларов", - напомнила Айрапетян.

Между тем, как продолжила азербайджановед, согласно официальным данным, по сравнению с 2025 годом, бюджет Азербайджана на оборону и безопасность на 2026 год увеличился на 187 миллионов долларов.

Таким образом, как заметила Айрапетян, доля расходов на оборону и национальную безопасность в бюджете составит 21%. "А почему Азербайджан увеличивает бюджет на оборону - ответ на этот вопрос я оставлю для размышления каждому из нас", - резюмировала азербайджановед.

Между тем напомним, что согласно проекту госбюждета на будущий год, одобренном на заседании кабмина, в 2026 году Армения сократит ассигнования Министерству обороны примерно на 15,2% - с 664,7 млрд драмов до 563 млрд драмов (около 1,5 млрд долларов США). В целом, в предстоящем году затраты госказны на оборону, безопасность, охрану общественного порядка и судебную деятельность сократятся на 102,2 млрд драмов (около $267 млн). В результате финансирование данных направлений составит 813,2 млрд драмов (около $2,12 млрд).