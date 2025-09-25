Четверг, 25 Сентября 2025 16:44

АрмИнфо.24 сентября в административном районе Аван Еревана открылся филиал «Аван» Ардшинбанка. Это 29-й филиал банка в Ереване и 72-й по республике.

Как сообщили в банке, необходимость открытия филиала обусловлена постоянным ростом числа клиентов, и банк стремится сделать свои услуги более доступными для жителей всех районов Еревана.

«Мы стремимся создать более комфортные условия для наших клиентов, чтобы они могли пользоваться услугами банка в удобном для них месте. Несмотря на то, что филиальная сеть банка является крупнейшей в стране, мы не были представлены в Аване, и теперь этот пробел восполнен. В административном районе Аван проживает порядка 54 000 человек, что составляет 5% населения столицы. Аван активно развивается: строятся новые многоквартирные дома, расширяется бизнес, поэтому логично, что банк решил открыть здесь филиал», — прокомментировал событие заместитель директора по розничному бизнесу, начальник управления сетевых продаж Арсен Тамазян.

Отделение спроектировано с особым вниманием к комфорту клиентов, высокому качеству обслуживания и безопасности. Оно отличается широкими техническими возможностями, современными решениями и инновационным интерьером. Отделение обслуживает как розничных клиентов, так и клиентов малого и среднего бизнеса. Оно оснащено многофункциональными терминалами, которые позволяют клиентам совершать финансовые операции круглосуточно. Кроме того, клиенты могут пользоваться финансовыми услугами онлайн, не посещая банк.

По словам одного из клиентов отделения, жителя Авана, открытие филиала крупнейшего банка Армении в административном районе Аван значительно упростит пользование банковскими услугами и предоставит возможность получать быстрое, современное и качественное обслуживание. «Рад, что филиал Ардшинбанка также открылся в нашем районе. Пользоваться услугами банка станет ещё удобнее».

Филиал «Аван» расположен в административном районе Аван, по адресу: Исаакяна, 25/3. Рабочие дни: с понедельника по пятницу с 9:15 до 16:45, по субботам с 10:15 до 13:45. Тел.: +374 12 22 22 22.

По состоянию на 30 июня 2025 года число клиентов Ардшинбанка составило порядка 570 000 человек, которых обслуживают более 2300 сотрудников в 72 филиалах, действующих по всей территории Республики Армения. Помимо обслуживания в филиалах, банк предлагает всем категориям клиентов полный пакет гибких и надежных дистанционных услуг, адаптированных к их потребностям.