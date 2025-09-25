Четверг, 25 Сентября 2025 16:23

АрмИнфо. Обвинительный вердикт армянского суда в отношении главы Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), архиепископа Микаэла Аджапахяна вызвал недовольства в армянской диаспоре России. Десятки граждан собрались сегодня у посольства Армении в Москве, что выразить недовольство действиями армянских властей.

Граждане пришли к армянскому посольству с плакатами "Церковь - душа, а не оппозиция", "Руки прочь от святыни!" и другие. Они также держали в руках фотографии архиепископа Микаэла, а также Кафедрального Собора Эчмиадзина. Они также принесли с собой флаги Армении. Митингующие требовали от властей Армении освободить Аджапахяна. Видеоролик с акции обнародовал телеграм-канал SHOT.

Накануне суд в Армении признал архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти и оставил под стражей. Мера наказания будет обсуждена на дополнительных слушаниях 29 сентября.

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. В отношении него было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя). Он был заключен под 2-месячный арест. 30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа. Позже суд дважды продлевал его содержание под стражей. Последний раз 2 сентября сроком на месяц. Сам архиепископ в своем заключительном слове отмечал, что для него честь находиться в тюрьме при нынешних правителях.