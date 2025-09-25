Четверг, 25 Сентября 2025 15:56

АрмИнфо.Азербайджанский режим, под предлогом "восстановления", а на самом деле путем албанизации армянских церквей, стирает многовековой армянский след в Арцахе и насильственно захватывает средневековые армянские сооружения.

Об этом говорится в заявлении Фонда, поступившем в АрмИнфо, в связи с последними заявлениями председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

Последний, в частности, 24 сентября в Баку на очередной встрече, посвященной 5-летию Дня памяти религиозных конфессий в Азербайджане, заявил, что якобы "государство сохраняет армянскую церковь в центре Баку, и вместе с мечетями восстанавливает православную и армянскую церкви в Шуши".

В фонде обратили внимание, что, таким образом, азербайджанские власти, по сути, признают, что в Арцахе все еще существуют неалбанизированные армянские объекты.

При этом в "Гегард" задались риторическим вопросом, кто разрушил или повредил православную и армянскую церкви, что возникла необходимость в их восстановлении.

Причем, как обратили внимание в "Гегард", православной в Азербайджане называют армянскую церковь Иоанна Крестителя, известную как "Канач Жам", которая была полностью разрушена азербайджанским режимом. "А названной ими армянской церковью является церковь Святого Всеспасителя Казанчецоц, которая в октябре 2020 года дважды была повреждена ракетами дальнего радиуса действия. Она долгое время была покрыта строительной сеткой, и неизвестно, каким искажениям она уже подверглась", - отмечается в сообщении.

В фонде обратили внимание, что систематическое уничтожение армянского культурного наследия Азербайджаном задокументировано как спутниковыми фотографиями, так и отчетами международных правозащитных организаций. "Так, 29 августа 2025 года Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала новый отчет, в котором еще раз отмечается, что армянское наследие находится под угрозой уничтожения. Она рекомендовала правительству США содействовать визиту международных независимых наблюдателей в Арцах и в прилегающие районы для проверки и документирования состояния религиозного и культурного наследия", - напомнили в "Гегард".

В заключении в научно-аналитическом фонде заметили схожесть политики, проводимой Азербайджаном и Турцией в отношении армянского культурного наследия. Последние, как напомнили в "Гегард", якобы отремонтировали Церковь Святого Креста на острове Ахтамар, в то время как сотни

других церквей уже были снесены или превращены в мечети. "Армянская архитектура отличается своей оригинальностью и историческими корнями. Своим ложным "восстановлением" церквей Азербайджан в очередной раз пускает пыль в глаза миру", - резюмировали в "Гегард".