Четверг, 25 Сентября 2025 15:50

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. В московском аэропорту Внуково премьер- министра встретил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

Никол Пашинян примет участие в конференции <Всемирная атомная неделя>.

Отметим, что накануне у Никола Пашиняна состоялось совещание, на котором обсуждались стратегические направления развития энергетической отрасли Армении. Как сообщила пресс-служба правительства РА, особое внимание на совещании было уделено предложениям по строительству нового атомного энергоблока, их техническим, финансовым аспектам и безопасной эксплуатации. Участники совещания представили варианты возможного сотрудничества с различными партнерами и международными организациями, касающиеся моделей финансирования, технологических решений и сроков реализации.