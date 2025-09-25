Четверг, 25 Сентября 2025 11:01

АрмИнфо.С 26 по 28 сентября Америабанк примет участие в Armenian Auto Show, где представит платформу MyCar.am, и специальные предложения, разработанные совместно с дилерами-партнерами, исключительно для посетителей выставки.

В частности, в течение трех дней подряд посетители выставки смогут найти свой автомобиль и приобрести его на месте без первоначального взноса, по специальной процентной ставке по автокредиту.

Отметим, что Америабанк продолжает удерживать позиции абсолютного лидера в банковской системе Армении по объёму портфеля автокредитов, занимая около 50% рынка (по состоянию на 30.06.2025).

За первые 8 месяцев 2025 г. портфель автокредитов Америабанка увеличился на более чем 40% по сравнению с концом прошлого года. За тот же период более 30 % автокредитов Америабанка было предоставлено онлайн через платформу MyCar.am. Платформа MyCar.am позволяет посетителям подобрать автомобиль под любые потребности и возможности, предлагая широкий выбор предложений от ведущих дилеров как на первичном, так и на вторичном рынке. На платформе представлены более 60 автодилеров, около 30 из которых являются официальными представителями. MyCar.am уже позволяет частным лицам продавать собственные автомобили, для чего им необходимо зарегистрироваться на платформе.

Добавим, что благодаря имеющимся на платформе калькуляторам, фильтрам и функциям сравнения автомобилей процесс поиска и подбора автомобиля максимально упрощен, что помогает клиентам экономить время, быстро ориентироваться в соотношении цены и качества и сделать оптимальный выбор.