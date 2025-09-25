|Глава Минюста Армении и министр юстиции Ирана подписали меморандум о взаимопонимании
|Америабанк на Armenian Auto Show: специальные предложения только для посетителей выставки
|Никол Пашинян уволил одного заместителя министра труда и соцвопросов и переназначил трех других
|Начальник Полиции МВД РА: По факту совершенного в общине Паракар преступления ведутся неотложные оперативно- следственные действия
|Главы МИД Армении и делегации МККК обсудили судьбу армянских заложников в Баку
|Глава МИД Армении на полях ГА ООН провел переговоры с коллегами из Ливана и Монголии
|Посол России находится в Сюнике
|Арарат Мирзоян: Армения высоко ценит неизменную поддержку Францией демократических реформ в Армении
|Судьба архиепископа Аджапахяна решится в ближайший понедельник - адвокат
|Суд в Ереване снял запрет на выезд из страны зампреда Республиканской партии Армении
|Суд в Ереване признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
|В Армении для обращения с опасными отходами потребуется соответствующая лицензия
|Католикос всех армян провел встречу с представителями католического университета Айхштетт-Ингольштадт
|В Испании отмечают важность подписанных в Вашингтоне документов между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Иран выступили за мир на Южном Кавказе
|Армения и Индонезия отмечают 33-летие установления дипотношений
|Работа аэропорта "Сюник" не прекращена
|В СК Армении прокомментировали ход расследования громкого убийства в Паракаре
|Греческому ученому - химику присвоено звание почетного доктора Национальной академии наук Армении
|Алиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута Трампа
|Папоян <научно> опровергает тезисы оппонентов открытия границ с Турцией и называет TRIPP
|Тюрколог: Главным виновником отуречивания Армении является де-факто Пашинян
|Состоялось очередное заседание Совета по конституционным реформам
|В Армении пройдет встреча министров культуры государств-членов Международной организации Франкофонии
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|Адвокат Авагяна не верит в его суицид
|Госдеп: Южный Кавказ и Центральная Азия являются долгосрочным внешнеполитическим приоритетом США
|Спикер НС: В Армении никого не убивают и не избивают за политическую позицию
|В МВД Армении представили подробности убийства главы общины Паракар
|Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Венгрии
|Экс-глава Совета директоров "ЭСА": за 9 месяцев я получил 0 драмов в виде зарплаты
|Глава Минокружающей среды: Армения, будучи горной страной, особенно уязвима к последствиям климатических изменений
|Прощай, Майрик! Скончалась одна из величайших актрис XX века - Клаудия Кардинале
|Замглавы МИД Армении обсудил замгенсека ООН по глобальным коммуникациям вопросы сотрудничества
|Замглавы МИД Армении встретился с исполнительным директором Глобального центра ответственности по защите
|Российские СМИ: Экс-чиновник Борис Авагян найден мертвым в генконсульстве Армении в Петербурге
|В правящей в Армении партии подведены итоги VII съезда
|Премьер-министр РА решительно осудил убийство главы общины Паракар и его друга
|Встреча Президента Туркменистана с Генеральным секретарём ООН
|Генсек СЕ: Мир вернулся на Южный Кавказ
|Ночью у своего дома убит оппозиционный глава укрупненной общины Паракар
|Армения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии
|В МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах Армении
|Делегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае
|Генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика Царукяна
|Президенты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений
|Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане
|Католикос Всех армян и представители альянса "Спасем Армению" обсудили вопросы реализации прав арцахцев
|Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>
|Премьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении
|Пока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборах
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента Армении
|Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РА
|Оппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду Армении
|Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа
|Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании "Четвертой Республики"
|Примут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессе
|В Офисах трех президентов Армении ответили Пашиняну
|Министр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войну
АрмИнфо.С 26 по 28 сентября Америабанк примет участие в Armenian Auto Show, где представит платформу MyCar.am, и специальные предложения, разработанные совместно с дилерами-партнерами, исключительно для посетителей выставки.
В частности, в течение трех дней подряд посетители выставки смогут найти свой автомобиль и приобрести его на месте без первоначального взноса, по специальной процентной ставке по автокредиту.
Отметим, что Америабанк продолжает удерживать позиции абсолютного лидера в банковской системе Армении по объёму портфеля автокредитов, занимая около 50% рынка (по состоянию на 30.06.2025).
За первые 8 месяцев 2025 г. портфель автокредитов Америабанка увеличился на более чем 40% по сравнению с концом прошлого года. За тот же период более 30 % автокредитов Америабанка было предоставлено онлайн через платформу MyCar.am. Платформа MyCar.am позволяет посетителям подобрать автомобиль под любые потребности и возможности, предлагая широкий выбор предложений от ведущих дилеров как на первичном, так и на вторичном рынке. На платформе представлены более 60 автодилеров, около 30 из которых являются официальными представителями. MyCar.am уже позволяет частным лицам продавать собственные автомобили, для чего им необходимо зарегистрироваться на платформе.
Добавим, что благодаря имеющимся на платформе калькуляторам, фильтрам и функциям сравнения автомобилей процесс поиска и подбора автомобиля максимально упрощен, что помогает клиентам экономить время, быстро ориентироваться в соотношении цены и качества и сделать оптимальный выбор.
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия