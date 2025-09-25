Четверг, 25 Сентября 2025 10:55

АрмИнфо. На полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с председателем Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Арарат Мирзоян и Мирьяна Сполярич-Эггер обсудили вопросы гуманитарного характера, в частности освобождение армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, а также проблемы организации их посещений в условиях закрытия офиса МККК в Азербайджане.

Собеседники выразили надежду, что мир, установленный между Арменией и Азербайджаном соглашениями Вашингтонского саммита 8 августа, будет способствовать также урегулированию гуманитарных вопросов.

Напомним, что делегация МККК в Азербайджане прекратила свою деятельность 3 сентября текущего года по требованию азербайджанских властей. Таким образом, армянские военнопленные и заложники были лишены единственного механизма мониторинга за их состоянием и обеспечения их связи со своими родными. Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно-политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.