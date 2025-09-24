Среда, 24 Сентября 2025 18:40

АрмИнфо. В ближайший понедельник состоится дополнительное заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о применении меры ответственности в отношении архиепископа Микаела Аджапахяна. Об этом 24 сентября в беседе с журналистами заявил адвокат Ара Зограбян.

По его словам, в вердикте судьи Армине Меликсетян, признавшей архиепископа виновным, нет ничего удивительного. Особенно, если иметь в виду, какие грубейшие нарушения она допустила в ходе рассмотрения дела. Юрист считает, что наказание для Микаела Аджапахяна скорее всего будет вынесено такое, чтобы удержать его в стенах тюрьмы до окончания парламентских выборов 2026 года. "Здесь все четко и понятно, и не следует в этом вопросе что-то прогнозировать. Тем более, что архиепископ делал свое заявление о прошлом, а не о настоящем или будущем. В этих условиях, когда невинного человека признают виновным, рассчитывать на оправдательный приговор просто нереально", - отметил адвокат.

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. "Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя", - говорилось в сообщении. В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя). 30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа.

Сам архиепископ в своем заключительном слове отмечал, что для него честь находиться в тюрьме при нынешних правителях.