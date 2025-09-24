Arminfo.info


 Среда, 24 Сентября 2025 18:40
Александр Аванесов

Судьба архиепископа Аджапахяна решится  в ближайший понедельник - адвокат

Судьба архиепископа Аджапахяна решится  в ближайший понедельник - адвокат

АрмИнфо. В ближайший понедельник состоится дополнительное заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о применении меры ответственности в отношении архиепископа Микаела Аджапахяна. Об этом 24 сентября в беседе с журналистами заявил адвокат Ара Зограбян.

По его словам, в вердикте судьи Армине Меликсетян, признавшей архиепископа виновным, нет ничего удивительного. Особенно, если иметь в виду, какие грубейшие нарушения она допустила в ходе рассмотрения дела.  Юрист считает, что наказание для Микаела Аджапахяна скорее всего  будет вынесено такое, чтобы удержать его в стенах тюрьмы до окончания парламентских выборов 2026 года.  "Здесь все четко и понятно, и не следует в этом вопросе что-то прогнозировать. Тем более, что архиепископ делал свое заявление о  прошлом, а не о настоящем или будущем. В этих условиях, когда невинного человека признают виновным, рассчитывать на оправдательный  приговор просто нереально", - отметил адвокат.         

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности.  "Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя", - говорилось в сообщении. В отношении М.А.  было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя). 30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа.

Сам архиепископ в своем заключительном слове отмечал, что для него честь находиться в тюрьме при нынешних правителях.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Арарат Мирзоян: Армения высоко ценит неизменную поддержку Францией демократических реформ в АрменииАрарат Мирзоян: Армения высоко ценит неизменную поддержку Францией демократических реформ в Армении
Судьба архиепископа Аджапахяна решится  в ближайший понедельник - адвокатСудьба архиепископа Аджапахяна решится  в ближайший понедельник - адвокат
Суд в Ереване снял запрет на выезд из страны зампреда Республиканской партии Армении Суд в Ереване снял запрет на выезд из страны зампреда Республиканской партии Армении 
Суд в Ереване признал архиепископа Аджапахяна  виновным  в призывах к захвату властиСуд в Ереване признал архиепископа Аджапахяна  виновным  в призывах к захвату власти
В Армении для  обращения с опасными отходами потребуется соответствующая лицензия В Армении для  обращения с опасными отходами потребуется соответствующая лицензия 
Католикос всех армян провел встречу с представителями католического университета Айхштетт-ИнгольштадтКатоликос всех армян провел встречу с представителями католического университета Айхштетт-Ингольштадт
В Испании отмечают важность подписанных в Вашингтоне документов между Арменией и Азербайджаном  В Испании отмечают важность подписанных в Вашингтоне документов между Арменией и Азербайджаном  
Армения и Иран выступили за мир на Южном КавказеАрмения и Иран выступили за мир на Южном Кавказе
Армения и Индонезия отмечают 33-летие установления дипотношенийАрмения и Индонезия отмечают 33-летие установления дипотношений
Работа аэропорта Работа аэропорта "Сюник" не прекращена
В СК Армении прокомментировали  ход расследования громкого убийства в ПаракареВ СК Армении прокомментировали  ход расследования громкого убийства в Паракаре
Греческому ученому - химику присвоено звание почетного доктора Национальной академии наук АрменииГреческому ученому - химику присвоено звание почетного доктора Национальной академии наук Армении
Алиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута ТрампаАлиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута Трампа
Папоян <научно> опровергает тезисы оппонентов открытия границ с Турцией и называет TRIPP <Game changer>-ом всего регионаПапоян <научно> опровергает тезисы оппонентов открытия границ с Турцией и называет TRIPP -ом всего региона
Тюрколог: Главным виновником отуречивания Армении является де-факто ПашинянТюрколог: Главным виновником отуречивания Армении является де-факто Пашинян
Состоялось очередное заседание Совета по конституционным реформамСостоялось очередное заседание Совета по конституционным реформам
В Армении пройдет встреча министров культуры государств-членов Международной организации ФранкофонииВ Армении пройдет встреча министров культуры государств-членов Международной организации Франкофонии
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
Адвокат Авагяна не верит в его суицидАдвокат Авагяна не верит в его суицид
Госдеп: Южный Кавказ и Центральная Азия являются долгосрочным внешнеполитическим приоритетом СШАГосдеп: Южный Кавказ и Центральная Азия являются долгосрочным внешнеполитическим приоритетом США
Спикер НС: В Армении никого не убивают и не избивают за политическую позициюСпикер НС: В Армении никого не убивают и не избивают за политическую позицию
В МВД Армении представили подробности убийства главы общины ПаракарВ МВД Армении представили подробности убийства главы общины Паракар
Посол Армении вручил верительные грамоты президенту ВенгрииПосол Армении вручил верительные грамоты президенту Венгрии
Экс-глава Совета директоров Экс-глава Совета директоров "ЭСА": за 9 месяцев я получил 0 драмов в виде зарплаты
Глава Минокружающей среды: Армения, будучи горной страной, особенно уязвима к последствиям климатических измененийГлава Минокружающей среды: Армения, будучи горной страной, особенно уязвима к последствиям климатических изменений
Прощай, Майрик! Скончалась одна из величайших актрис XX века - Клаудия КардиналеПрощай, Майрик! Скончалась одна из величайших актрис XX века - Клаудия Кардинале
Замглавы МИД Армении обсудил замгенсека ООН по глобальным коммуникациям вопросы сотрудничестваЗамглавы МИД Армении обсудил замгенсека ООН по глобальным коммуникациям вопросы сотрудничества
Замглавы МИД Армении встретился с исполнительным директором Глобального центра ответственности по защитеЗамглавы МИД Армении встретился с исполнительным директором Глобального центра ответственности по защите
Российские СМИ: Экс-чиновник Борис Авагян найден мертвым в генконсульстве Армении в ПетербургеРоссийские СМИ: Экс-чиновник Борис Авагян найден мертвым в генконсульстве Армении в Петербурге
В правящей в Армении партии подведены итоги VII съездаВ правящей в Армении партии подведены итоги VII съезда
Премьер-министр РА решительно осудил убийство главы общины Паракар и его другаПремьер-министр РА решительно осудил убийство главы общины Паракар и его друга
Встреча Президента Туркменистана с Генеральным секретарём ООНВстреча Президента Туркменистана с Генеральным секретарём ООН
Генсек СЕ: Мир вернулся на Южный КавказГенсек СЕ: Мир вернулся на Южный Кавказ
Ночью у своего дома убит оппозиционный глава укрупненной общины ПаракарНочью у своего дома убит оппозиционный глава укрупненной общины Паракар
Армения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничестваАрмения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничества
Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологииАрмения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии
В МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах АрменииВ МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах Армении
Делегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в КитаеДелегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае
Генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика ЦарукянаГенпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика Царукяна
Президенты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношенийПрезиденты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений
Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане 
Католикос Всех армян и представители альянса Католикос Всех армян и представители альянса "Спасем Армению" обсудили вопросы реализации прав арцахцев
Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>
Премьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность АрменииПремьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении
Пока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборахПока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборах
Экс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента АрменииЭкс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента Армении
Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РААрмения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РА
Оппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду АрменииОппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду Армении
Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августаВице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа
Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании "Четвертой Республики"
Примут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессеПримут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессе
В Офисах трех президентов Армении ответили ПашинянуВ Офисах трех президентов Армении ответили Пашиняну
Министр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войнуМинистр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войну
Никол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕНикол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕ
Премьер РА: экс-директор ANIF Давид Папазян <вспомнил о том, что Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыскеПремьер РА: экс-директор ANIF Давид Папазян <вспомнил о том, что Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске
Гагик Царукян представил детали инициативы Гагик Царукян представил детали инициативы "Предложение Армении"
Итальянская делегация посетила Итальянская делегация посетила "Цицернакаберд"
Корреспондент АрмИнфо - лауреат конкурса МИД Казахстана в номинации <Туризм>Корреспондент АрмИнфо - лауреат конкурса МИД Казахстана в номинации <Туризм>
Пашинян: говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще?Пашинян: говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще?
Тюрколог: Ложная повестка Тюрколог: Ложная повестка "Четвертой республики" направлена на превращение Армении в турецкий вилайет
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия





Токаев: Казахстан приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве СШАТокаев: Казахстан приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США