Среда, 24 Сентября 2025 18:10

АрмИнфо. Судья Ереванского суда первичной инстанции Армине Меликсетян огласила приговор по делу предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаела Аджапахяна.

В частности, судья признала Микаела Аджапахяна виновным по части 2 статьи 422 Уголовно-процессуального кодекса (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, суверенитета или насильственному свержению конституционного строя). "Мера пресечения оставлена без изменений, с соответствующими ограничениями", - заявила судья, добавив, что дополнительные слушания назначаются на 29 сентября в 15:30.

В ходе оглашения приговора присутствующие начали скандировать "Позор! Позор!"

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. "Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя", - говорилось в сообщении. В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя). 30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа.

Сам архиепископ в своем заключительном слове отмечал, что для него честь находиться в тюрьме при нынешних правителях.