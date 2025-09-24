Среда, 24 Сентября 2025 17:54

АрмИнфо. В Армении для обращения с опасными отходами потребуется соответствующая лицензия. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охране окружающей среды на заседании 24 сентября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "Об отходах" и в пакете смежных законов.

По словам заместителя министра окружающей среды РА Ара Мкртчяна, Министерство инициировало процесс внесения законодательных изменений с целью решения существующих проблем в сфере управления отходами, совершенствования системы управления отходами и обеспечения непрерывного прогресса законодательных реформ. Он отметил, что принятие законопроекта сделает систему управления отходами более гибкой и эффективной. В частности, документ будет дополнен понятиями "свалка", "владелец отходов", "накопление опасных отходов", а также будут закреплены принципы эффективного управления отходами.

Законодательная инициатива закрепит требования к использованию и лицензированию деятельности в сфере обращения с опасными отходами, основные положения этого процесса уточнит правительство РА и уполномоченный орган. Предлагаемые поправки будут направлены на формирование правовых основ для принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в данной сфере, определят правила и требования к учету и использованию отходов, а также уточнят процессы паспортизации, учета и представления статистической отчетности по опасным отходам.

Принятие законопроектов также позволит предотвратить эксплуатацию несанкционированных свалок, а управляющие полигонами будут более последовательны в вопросах надлежащей их эксплуатации.