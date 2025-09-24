Среда, 24 Сентября 2025 17:44

АрмИнфо. 24 сентября в Мадриде спикер Национального Собрания РА Ален Симонян провел встречу с председателем Конгресса депутатов Королевства Испании Франсиной Арменгол Сосиас.

Как передает пресс-служба НС, в центре внимания собеседников было развитие армяно-испанских отношений. В частности, речь шла об активизации межпарламентских связей, сотрудничестве в экономической и образовательной сферах, а также в сфере высоких технологий. Были также затронуты отношения Армения-ЕС, вопросы, связанные с процессом либерализации визового режима, и продолжающиеся демократические реформы в Армении.

Особое значение стороны придали установлению мира между Арменией и Азербайджаном, в контексте которого председатель Конгресса депутатов Испании высоко оценила подписанные документы, отметив, что Испания является сторонником мира в регионе.

Ален Симонян также обратил внимание своего коллеги на проблему военнопленных и незаконно удерживаемых лиц в Азербайджане, особо выделив вопрос о лицах считающихся пропавшими без вести.