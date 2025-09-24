Среда, 24 Сентября 2025 17:28

АрмИнфо. Посол Армении в ИРИ Григор Акопян и председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Эбрагим Азизи на встрече 24 сентября обсудили армяно-иранские двусторонние отношения.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в ИРИ, сторонами была подчеркнута необходимость дальнейшего расширения контактов между парламентскими комитетами. Стороны выразили готовность приложить усилия для укрепления связей между законодательными органами Республики Армения и Исламской Республики Иран.

Акопян представил собеседнику результаты договорённостей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа, подчеркнув, что процесс разблокирования каналов связи в регионе будет осуществляться на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности государств.

Эбрагим Азизи придал важность установлению мира на Южном Кавказе, подтвердив, что Исламская Республика Иран приветствует любые шаги, направленные на установление мира и стабильности в регионе.