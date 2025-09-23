Вторник, 23 Сентября 2025 17:39

АрмИнфо. В Министерстве образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) считают важным внедрить изучение грузинского языка как иностранного в школах Армении и подготовить соответствующих специалистов.

Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Комиссии по вопросам образования, науки и молодежи Грузии Мариам Лашхи.

По словам министра, это позволит увеличить количество школ, преподающих грузинский язык в Армении. Вместе с тем, стороны подчеркнули необходимость совместной работы в целях организации преподавания армянского языка и литературы в армяноязычных школах Грузии, и обеспечении этих школ учебниками.

Как сообщили в пресс-службе МОНКС, в контексте расширения сотрудничества в области науки и исследований стороны отметили важность деятельности Центра грузиноведения, действующего в Ереванском государственном университете (ЕГУ). Они также придали значимость реализации Межгосударственной стипендиальной программы, в рамках которой на основе обмена предоставляются 10 мест для получения магистерских стипендий, в том числе в сферах арменоведения и грузиноведения.

Жанна Андреасян указала на необходимость тесного и эффективного сотрудничества между законодательной и исполнительной властями двух стран. Министр также придала важность проведению молодежных форумов в двух странах, отметив, что они способствуют укреплению диалога и сотрудничества между молодежью, реализации новых инициатив и углублению дружественных связей.

В свою очередь председатель Комиссии парламента Грузии Мариам Лашхи отметила наличие большого потенциала отраслевого сотрудничества между двумя странами. В этом ключе она предложила рассмотреть расширение связей в области науки путем совместной реализации международных образовательных и исследовательских программ, в том числе в рамках Erasmus+и Horizon Europe.