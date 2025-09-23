Вторник, 23 Сентября 2025 16:41

АрмИнфо.В рамках кампании по финансовой грамотности в Капане состоялась очередная встреча представителей IDBank и Idram со студентами техникума «Мунк».

Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности IDBank и Idram, рассказала о важности финансовой грамотности в современной жизни, а также представила основные понятия и базовые знания: что такое бюджет и как его составлять, зачем нужно копить, как отличить потребительское желание от реальной необходимости, какую роль играют банки и почему финансовая грамотность необходима каждому.

Финансовая грамотность — одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности IDBank и Idram. Кампания, которая длится уже почти два года, охватила около 1000 школьников и студентов со всей Армении.

Отметим, что техношкола «Мунк», основанная в Арцахе и продолжающая свою деятельность в Армении, уже во второй раз стал бенефициаром инициативы «Сила одного драма». Причём об этом важном событии было объявлено прямо со сцены, во время мероприятия, посвящённого пятилетию инициативы.

Добрые дела «Силы одного драма», которые маленькими шагами приводят к большим результатам, становятся всё масштабнее. Просто совершайте все Ваши платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ IDBanking.am, banking.idram.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании направят один драм на реализацию важных программ и инициатив.