Вторник, 23 Сентября 2025 15:30

АрмИнфо. Экс-глава охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян заявил, что не давал показаний против экс- главы страны по делу о конфискации незаконного имущества. Об этом он сообщил в беседе с журналистами перед зданием суда, касаясь причин возвращения государству земельных участков в окрестностях военного пантеона "Ераблур".

На замечание, почему тогда Серж Саргсян проходит в качестве обвиняемого по тому же делу, если против него не давалось показаний, Казарян задался встречным вопросом: "А кого еще должны обвинять, если земли продал он?".

"Я что ли продал земли, чтобы сейчас быть обвиняемым. Кто еще должен был быть на скамье обвиняемых. Мне никто ничего не продавал, и с 2005 года я никакой земли не покупал", - заявил Казарян.

Напомним, что 20 октября 2020 года в Управлении по конфискации незаконного имущества Генеральной прокуратуры началось расследование в отношении имущества Вачагана Казаряна и связанных с ним лиц. По итогам исследования Генпрокуратура 31 мая 2022 года подала в Антикоррупционный суд иск о конфискации имущества незаконного происхождения, потребовав конфисковать у Вачагана Казаряна и связанных с ним лиц в пользу Республики Армения имущество рыночной стоимостью в 7 млрд драмов и 1 тыс. млрд 647 млн драмов необоснованных реальными доходами. 22 августа 2023 года Вачаган Казарян и аффилированные с ним лица подали в Генеральную прокуратуру заявление о частичном удовлетворении иска и передаче включенных в иск 4 объектов недвижимости военного пантеона "Ераблур" в собственность Республики Армения. Отмечалось, что указанные 4 объекта недвижимости были оценены как имущество, нажитое преступным путем в рамках уголовного производства, расследуемого в Главном следственном управлении СНБ.