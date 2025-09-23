Вторник, 23 Сентября 2025 15:29

АрмИнфо. Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом в экономической, торговой, культурной и образовательной сферах. Об этом, выступая на 7-ом заседании Европейского корпоративного совета, заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба президента, несмотря на географическую удалённость, Армению с африканскими странами объединяют устойчивое развитие, формирование мирных и инклюзивных обществ, обеспечение доступа к правосудию и ряд других общих целей. "Хотя каждый сектор, будь то образование, окружающая среда, здравоохранение, экономика, энергетика или сельское хозяйство, имеет решающее значение для устойчивого развития, следует признать, что без мира невозможно говорить о прогрессе и процветании. Мир - это основа, на которой зиждется развитие и процветает общество. После десятилетий конфликта Армения переосмыслила свои подходы, основываясь на императиве установления мира. Только такое видение может способствовать росту, развитию и вывода людей из нищеты. Оно обеспечивает укрепление демократии и даёт гражданам право выбора. Это укрепляет свободу, справедливость, равенство и безопасность", - отметил Хачатурян.

Он напомнил, что около месяца назад лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и приняли трёхстороннюю декларацию о мирном процессе. Это важное достижение, как отметил президент РА, стало возможным благодаря личному участию президента Трампа и последовательным усилиям его администрации, положившим конец тридцатилетнему конфликту.

"Как сказал великий сын Африки Нельсон Мандела, "всё кажется невозможным, пока оно не сделано". После создания условий, способствующих миру, приоритетом руководства Армении является построение современного, конкурентоспособного, экономически развитого и политически стабильного государства. Наше главное богатство - образованное, трудолюбивое и законопослушное общество. Я ставлю образование на первое место, поскольку убеждён, что образование - главный ключ к преодолению бедности, обеспечению прогресса и процветания. Слова Нельсона Манделы, образование - самое мощное оружие, которое вы можете использовать, чтобы изменить мир" - наилучшим образом выражают ценность и силу образования", - сказал Хачатурян.

Он отметил также, что Армения выбрана местом проведения 17-й Конференции по биологическому разнообразию (КС-17), которая пройдёт в Ереване в октябре 2026 года. "С нетерпением жду встречи с вами и вашими уважаемыми делегациями в Армении. Армения готова расширять сотрудничество с африканскими партнёрами, учитывая наши общие интересы и общие проблемы в области биоразнообразия. Мы также рассчитываем на сотрудничество с нашими международными партнёрами для возобновления глобальных экологических процессов. Хочу также подтвердить готовность Армении поднимать вопросы уязвимых регионов, содействовать инклюзивному сотрудничеству и мобилизовать международные финансовые ресурсы в рамках председательства в Конференции КС-17. Армения выступает за создание и поддерживает создание мощных международных механизмов, направленных на предотвращение и искоренение преступлений против человечности. Мы твёрдо убеждены, что нарушения прав человека должны получать равноправный и адекватный ответ во всех конфликтах. Сегодня мы наблюдаем повсеместное отступление от демократических ценностей, сопровождающееся непрекращающимися атаками на основы демократических институтов. Нам необходимо объединить усилия, чтобы противостоять такому давлению и угрозам и неуклонно придерживаться правил, которыми мы хотим руководствоваться", - заключил президент РА.