АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с вице-премьером Болгарии Атанасом Зафировым.

Как сообщает пресс-служба кабмина РА, премьер-министр приветствовал визит в Армению и отметил, что высокие политические и культурные связи между двумя странами должны стать основой для развития и углубления экономического сотрудничества. Никол Пашинян выразил надежду, что в результате визита Заирова будет проведена более активная работа в этом направлении.

Вице-премьер Болгарии выразил благодарность за теплый прием и поздравил его с Днем независимости Республики Армения. Атанас Заиров подчеркнул многовековые связи между двумя странами и народами и добавил, что его страна придает важность расширению торгово-экономических отношений с Республикой Армения.

В этой связи собеседники отметили необходимость проведения бизнес-форумов и принятия мер, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах экономики.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества Армения-Европейский союз, а также по другим вопросам регионального значения. Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа.