Вторник, 23 Сентября 2025 14:38

АрмИнфо. В Офисах трех президентов Армении отреагировали на утренние обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес трех лидеров страны.

Так, зампред Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян обратился с открытым письмом к первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну с просьбой делегировать его на дебаты с Пашиняном от своего имени.

"Ваши недавние критические заявления в адрес Никола Пашиняна вызвали большой общественный резонанс, широко растиражированы в СМИ и социальных сетях. Полностью признавая справедливость и правдивость Вашей критики, прошу Вас учесть деликатное обстоятельство. У руля страны находится человек, страдающий психическими расстройствами и истерическими припадками, и Ваши разоблачения, какими бы точными они ни были, выводят его из равновесия, вызывая ещё более глубокие истерические припадки и бессонницу, что может иметь серьёзные, даже шокирующие, последствия для безопасности и стабильности страны, как это уже не раз случалось в прошлом", - говорится в обращении Зурабяна, опубликованное на его странице в Фейсбук.

Зампред АНК подчеркнул, что в этом мрачном состоянии Никол Пашинян готов даже выдвигать ложные обвинения против собственной страны и давать ложные показания против Республики Армения на "Нюрнбергском" фальшивом процессе, организованном президентом Азербайджана Алиевым против Армении.

"Он даст ложные показания, но не раскроет мирный план Минской группы ОБСЕ, который он отверг в 2019 году, избежав основанной на фактах дискуссии по арцахскому вопросу и предоставив доказательства фактов отказа от переговоров в 2020 году и втягивания Армении в катастрофическую войну.

Ситуация серьёзная, господин президент. Пациент уже путает буквы в аббревиатурах, предлагая публичные дебаты в тюремной камере, бредит какими-то "зонами мира" и "кормящими матерями". Учитывая, что даже сама мысль о ваших дебатах с Николом Пашиняном чревата риском ухудшения психического состояния лидера страны и создания серьёзных угроз безопасности Армении, прошу вас предоставить мне полномочия участвовать в дебатах с Пашиняном от вашего имени. Обещаю значительный терапевтический эффект", - написал Зурабян.

Меж тем, глава офиса второго президента Роберта Кочаряна Баграт Микоян комментируя армянскими СМИ очередные обвинения премьера Армении заявил, что злоупотребление домашней водкой в сезон обостряет психические проблемы. "Либо водку надо прекратить, либо лекарства. Тексты не читал - запах перегара душит. Пусть лучше тан выпьет, успокоится", - сказал Микоян.

А в офисе третьего президента Армении Сержа Саргсяна решили раздать советы о психологии от Марка Твена и Альберта Эйнштейна в этой связи.

"Совет дня о психологии для глупцов или тех, кто прикидывается глупцом в удобный момент: " Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом", - Марк Твен.

"Бесконечны только две вещи: Вселенная и человеческая глупость. Но насчёт первой я не так уверен",- Альберт Эйнштейн", - говорится в публикации офиса третьего президента на Фейсбук.

Отметим, что накануне первый президент Армении Левон Тер-Петросян на своей странице в Фейсбук написал, что "Полет" мыслей и наглость Пашиняна не знают границ. Напомнив о шагах Пашиняна, приведших к войне, потере Арцаха и гибели более 5000 тысяч сынов армянского народа, он констатировал, что Пашинян уже обеспечил себе "почетное" место на мемориальной доске известных армянских предателей - рядом с Меружаном Арцруни, Вааном Мамиконяном, Васаком Сюни, Меликом Шахназаром и Меликом Франгюлем.

В ответ, сегодня с раннего утра премьер Армении уже посветил четыре поста в своих социальных сетях бывшим президентам Армении. Особо досталось "духовному отцу" Пашиняна Левону Тер-Петросяну. Пашинян в очередной раз обвинил трёх бывших президентов Республики Армения - Левона Тер- Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, в последовательном бегстве от политической ответственности.