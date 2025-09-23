|Армения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии
|В МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах Армении
|Делегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае
|Генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика Царукяна
|Президенты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений
|Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане
|Католикос Всех армян и представители альянса "Спасем Армению" обсудили вопросы реализации прав арцахцев
|Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>
|Премьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении
|Пока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборах
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента Армении
|Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РА
|Оппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду Армении
|Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа
|Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании "Четвертой Республики"
|Примут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессе
|В Офисах трех президентов Армении ответили Пашиняну
|Министр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войну
|Никол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕ
|Премьер РА: экс-директор ANIF Давид Папазян <вспомнил о том, что Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске
|Гагик Царукян представил детали инициативы "Предложение Армении"
|Итальянская делегация посетила "Цицернакаберд"
|Корреспондент АрмИнфо - лауреат конкурса МИД Казахстана в номинации <Туризм>
|Пашинян: говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще?
|Тюрколог: Ложная повестка "Четвертой республики" направлена на превращение Армении в турецкий вилайет
|Пашинян: новая Конституция сделает демократию в Армении более институциональной
|Армения встала на путь устойчивого развития, используя научный и инновационный потенциал своего народа - президент РА
|Замглавы МИД Армении принял участие на закрытой министерской дискуссии "Поощрение и защита прав человека в рамках реформ ООН80"
|У нас особый случай, когда лидером, гарантом и носителем ценностей демократии в Армении является власть: Пашинян
|Экс-член правления АНК Арамазд Каламкарян назначен главой Водного комитета Армении
|Мозг, воин, и фулл-хаус: Пашинян обратился к экс-президентам Армении
|Президент Туркменистана принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи
|Объявлены номинанты на премию "Аврора" 2025 года
|В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|СМИ: Армения согласилась выполнить условие Азербайджана по обмену 10 армянских военнослужащих на 2 граждан Сирии
|Экс-депутат: Это позор, что даже спустя 5 лет после войны 2020 г власти Армении не представили список жертв той войны
|Арам I на встрече с Феофилом V в Астане подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между церквями Иерусалима
|Еврокомиссар Кос подытожила визиты в Азербайджан и Армению
|Скончался командир легендарного танка у Шуши, полковник Гагик Авшарян
|Одному из фигурантов покушения на Арарата Мирзояна переквалифицировали обвинение
|Жизнь в приграничных селах Армении – разносторонний взгляд на одни и те же проблемы
|Нормализация отношений между Турцией и Арменией может открыть новые возможности для Вана - президент местной ТПП
|Rate.am и IDBank запускают онлайн-платформу для торговли валютой по лучшим рыночным курсам
|Должностное лицо полиции присвоило талоны на бензин на 2,2 млн. драмов
|Прием Армении и Азербайджана в ШОС требует консенсусного решения - экс-генсек
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|За 10 лет количество детей в домах опеки сократилось в 5 раз - Арсен Торосян
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с советником премьера Индии по нацбезопасности
|Замглавы Минобороны Армении поучаствовал в "Днях НАТО" в Остраве
|Группа граждан провела акцию протеста у парламента и СНБ Армении в поддержку архиепископа Микаэла
|Азербайджанский эксперт считает, что Баку не ставит территориальных претензий перед Ереваном
|Министр обороны Армении рассказал о текущем уровне сотрудничества с НАТО
|Депутат НС: Южный Кавказ может и должен стать регионом связующих мостов, а не разделительных линий
|Секретарь Совбеза: Армения высоко ценит партнёрство с НАТО в различных форматах
|Вице-спикер НС: Надеемся, что соглашение с Азербайджаном будет подписано и ратифицировано как можно скорее
|Турецкий парламентарий: В отношениях между Арменией, Турцией и Азербайджаном открывается новая страница
|В Армении покажут инсталляцию They say we have to leave об этнической чистке и изгнании армян Арцаха
|Адвокат о решении Конституционного суда: Многие решения сегодня принимаются для формирования искусственной повестки
|Марта Кос: Связи Армения-ЕС крепче, чем когда-либо
АрмИнфо. Армения никогда не провоцировала войну. Об этом на своей странице в Фейсбук написала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в продолжение к публикации премьер-министра РА Никола Пашиняна, в которой он ответил на обвинения со стороны бывших руководителей страны в том, что именно он втянул Армению в войну.
Аванесян отметила, что зашедший в тупик переговорный процесс, отсутствие необходимого лидерства и нежелание иметь прочный мир - ведь так легче было годами угнетать и держать Армению в зависимости - всё это привело к войне 2020 года. <Хватит каркать на достигнутый мир - мы устали!>, - написала министр.
Как мать солдата, который сегодня охраняет границу Армении, Аванесян призвала перестать обесценивать мир. Отметим, что сегодня на своей странице в Фейсбук Никол Пашинян отметил, что прежние лидеры (Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян) неустанно обвиняют его в том, что он втянул Армению в войну. <Если уж я втянул Армению в войну, что делал 18-летний военнослужащий РА за пределами суверенной территории Республики Армения по состоянию на 2018 год? Более того, они не были ни вашими детьми, ни вашими внуками. Тогда почему вы не отправили своих внуков и детей в зону мира? Ответьте, где в это время были ваши дети и чем они занимались>, - вопросил он
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией