Вторник, 23 Сентября 2025 14:08

АрмИнфо. Армения никогда не провоцировала войну. Об этом на своей странице в Фейсбук написала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в продолжение к публикации премьер-министра РА Никола Пашиняна, в которой он ответил на обвинения со стороны бывших руководителей страны в том, что именно он втянул Армению в войну.

Аванесян отметила, что зашедший в тупик переговорный процесс, отсутствие необходимого лидерства и нежелание иметь прочный мир - ведь так легче было годами угнетать и держать Армению в зависимости - всё это привело к войне 2020 года. <Хватит каркать на достигнутый мир - мы устали!>, - написала министр.

Как мать солдата, который сегодня охраняет границу Армении, Аванесян призвала перестать обесценивать мир. Отметим, что сегодня на своей странице в Фейсбук Никол Пашинян отметил, что прежние лидеры (Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян) неустанно обвиняют его в том, что он втянул Армению в войну. <Если уж я втянул Армению в войну, что делал 18-летний военнослужащий РА за пределами суверенной территории Республики Армения по состоянию на 2018 год? Более того, они не были ни вашими детьми, ни вашими внуками. Тогда почему вы не отправили своих внуков и детей в зону мира? Ответьте, где в это время были ваши дети и чем они занимались>, - вопросил он