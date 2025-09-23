Вторник, 23 Сентября 2025 14:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября. Об этом говорится в сообщении организации, представившей повестку сессии.

В числе важных вопросов указано, в частности, избрание нового генсека ПАСЕ на ближайшие 5 лет, защита жизни журналистов в секторе Газа и активизация усилий по освобождению украинских журналистов, удерживаемых Российской Федерацией.