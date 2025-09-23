Вторник, 23 Сентября 2025 13:00

АрмИнфо.Бывший директор ЗАО <Фонд государственных интересов Армении> (ANIF) Давид Папазян <вспомнил о том, что Никол Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске. Об этом заявил Пашинян 23 сентября в ходе панельной дискуссии на полях <Четвертого армянского форума демократии>.

<Хорошо, что он не подумал сделать подобное заявление 4 месяца ранее, чтоб международные организации один за другим признали его политзаключенным>, - сказал Пашинян.

Как указал премьер, несправедливо борьбу властей с коррупцией использовать против той же власти. Он в очередной раз заявил, что с 2018 года в Армении нет системной коррупции.

<Если бы была системная коррупция, то от всех этих, известных вам, коррупционных сделок, я должен бы иметь свою долю. Только я знаю у меня есть доля, или нет, и я говорю вам, не было и не будет в РА системной коррупции. А отдельные проявления коррупции были и будут во многих странах>, - резюмировал он.

Напомним, 22 сентября Давид Папазян в соцсети обвинил Никола Пашиняна в провале программ ANIF. <Никол Пашинян пытается сделать из нас козлов отпущения за постыдные ошибки и провалы его самого и его правительства, которые сорвали некоторые проекты, созданные командой основателей ANIF. Никола Пашиняна, недопустимо злоупотребившего доверием многих из нас, ждёт очередной провал. Не удастся взвалить на нас вину на постыдные ошибки и недочеты его и его правительства, провалившие реализацию ряда программ, разработанных командой основателей ANIF>, - написал Папазян.

Между тем, 15 августа стало известно, что Генеральная прокуратура РА возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО ANIF Давида Папазяна, бывшего директора ЗАО <Антикризисный инвестиционный фонд <Предприниматель+Государство> Беллы Манукян и директора ЗАО Карине Андреасян. В отношении Давида Папазяна возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса Республики Армения: подделка документов (статья 457), отмывание денег в особо крупном размере (статья 296, часть 3, пункты 2 и 3) и злоупотребление должностными полномочиями в частном секторе (статья 277, часть 2, пункт 2). В сентябре в СК РА сообщили, что Папазян будет объявлен в международный розыск.

Папазян возглавлял ANIF с 2019 по 2024 год. Фонд был создан в 2019 году, финансировался из госбюджета и предназначался для инвестиций в значимые для страны бизнес-проекты. Для его управления привлекались специалисты, в том числе из-за рубежа. Однако часть средств, как выяснилось, направлялась в сомнительные компании с офшорной регистрацией. 23 мая 2024 года кабмин принял решение о роспуске Фонда государственных интересов Армении (ANIF).