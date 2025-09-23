Вторник, 23 Сентября 2025 12:42

АрмИнфо. Делегация из Италии, прибывшая в Армению для участия в 108-м семинаре "Роуз-Рот" Парламентской ассамблеи НАТО, состоящая из депутатов Палаты депутатов парламента Италии, сенаторов Сената и других представителей, 23 сентября посетила Мемориальный комплекс Геноцида армян "Цицернакаберд". Об этом сообщает Музей-институт Геноцида армян.

Члены итальянской делегации возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв Геноцида армян.

Члены делегации также посетили Музей Геноцида армян, где ознакомились с постоянной и временной экспозицией, после чего сделали запись в Книге почетных гостей.